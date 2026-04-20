Geely анонсировала для России новый Coolray

Geely объявила, что новый Coolray появится в официальных дилерских центрах бренда уже совсем скоро. Правда, когда именно, представители марки не сообщили. Кроссовер получил ряд важных изменений, касающихся повышения уровня безопасности и комфорта.

В пресс-релизе подчеркивается, что новый Geely Coolray построен на современной модульной архитектуре, созданной совместными усилиями китайских и европейских инженеров. Он оснащается четырехцилиндровым турбированным двигателем объёмом 1,5 л. Мощность силового агрегата составляет 147 л.с., а максимальный крутящий момент — 270 Н*м в диапазоне от 2000 до 3500 об/мин.

Мотор работает в паре с преселективной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями (7DCT). Заявлено, что средний расход топлива в смешанном цикле составляет всего 6,5 л на 100 км.

Новый Coolray будет доступен в эксклюзивном цвете лиловый перламутр (Unicorn Grey) с контрастной чёрной крышей. По сравнению с предшественником кроссовер получил широкую решётку радиатора с волнообразным узором, а также обновленный бампер с диффузором. Кроме того, автомобиль можно отличить благодаря особым 18-дюймовым дискам чёрного цвета и красным суппортам. Спортивную стилистику дополнительно подчёркивает увеличенный задний спойлер.

Помимо прочего, Coolray получил новое оснащение: цифровую приборную панель диагональю 8,8 дюймов, мультимедийную систему с экраном диагональю 14,6 дюймов и операционную систему Flyme. В список оборудования также включили полный зимний пакет, в том числе электрический обогрев всего лобового стекла.

Важное преимущество — появление комплекса электронных систем помощи водителю (ADAS) второго уровня, включая интеллектуальный круиз-контроль (ICC), систему удержания в полосе (LKA), помощь при выезде задним ходом (RCTA / RCW) и предупреждение при открывании дверей (DOW).

О комплектациях, ценах и старте продаж нового Geely Coolray в России будет объявлено позже.