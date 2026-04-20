Great Wall Motor открыл продажи обновленного Tank 700

Флагманский внедорожник вышел на домашний рынок

В Китае стартовали продажи внедорожника Tank 700 нового, 2026 модельного года. Автомобиль доступен в трех комплектациях по цене от 428 000 до 508 000 юаней, что примерно соответствует 4,78 — 5,66 млн рублей. Основным изменением по части техники стало внедрение гибридной системы Hi4-Z.

Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Great Wall Motor открыл продажи обновленного Tank 700

Как сообщает портал «Китайские автомобили», теперь линейка силовых агрегатов Tank 700 состоит из двух вариантов. Новая модификация Hi4-Z базируется на 2,0-литровом турбированном двигателе и тяговой батарее емкостью 59,05 кВт·ч. Такой набор позволяет проезжать на чистом электричестве до 190 км по циклу WLTC, а общий запас хода с полным баком и заряженным аккумулятором достигает 1191 км.

Старшая версия Hi4-T сохранила прежний 3,0-литровый V6. Его мощность составляет 523 л.с., а крутящий момент достигает 800 Н·м. В оснащение включен лидар и комплекс ассистентов вождения Coffee Pilot 4, который поддерживает функцию навигации NOA в различных дорожных ситуациях. В салоне установлено аж семь экранов и аудиосистема мощностью 2440 Вт с 21 динамиком. Передние сиденья имеют 20 направлений электрорегулировок, а задние кресла оснащены электроприводом изменения угла наклона спинки вплоть до 141 градуса.

Российские перспективы посвежевшего Tank 700 пока туманны. Напомним, что текущая версия внедорожника предлагается в нашей стране в четырех комплектациях по цене от 8,5 млн рублей с учетом всех возможных скидок по спецпредложениям.

