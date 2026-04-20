Кроссовер LADA Azimut дебютировал в Средней Азии

В Узбекистане на выставке «Иннопром» впервые показали кроссовер LADA Azimut в Средней Азии. Это второй вывоз модели за границу после Минска. Серийный выпуск модели должен начаться осенью этого года. И любопытно, что на стенде АВТОВАЗа автомобиль представили как основной экспонат от Ростеха, его показали зампреду правительства Узбекистана Жамшиду Ходжаеву.

На выставку привезли предсерийный прототип. Рядом с ним разместили табличку с данными по комплектации. В нее вошли сервисы LADA Connect, экран мультимедиа на 10 дюймов, цифровая приборка такого же размера, голосовой ассистент от «Сбера», панорамная крыша, двухзонный климат-контроль и камеры по кругу.

Напомним, что длина LADA Azimut составляет 4416 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1607 мм. Колесная база достигает 2675 мм, а дорожный просвет — 208 мм. Базируется кроссовер на платформе «Весты».

К 2027 году АВТОВАЗ планирует вернуть экспорт на досанкционный уровень и отправлять за рубеж свыше 30 тысяч машин ежегодно. В 2025-м также обсуждалась возможная организация локальной сборки автомобилей LADA в Узбекистане. Первой моделью для местного производства рассматривался Largus. Год назад на том же «Иннопроме» глава компании Максим Соколов говорил, что проект в стадии проработки.