Обновленный лифтбэк Changan Uni-V приедет в Россию в мае

Представители российского офиса Changan подтвердили порталу «АвтоВзгляд», что до конца первой половины 2026 года в нашей стране состоится премьера посвежевшего лифтбэка Uni-V. Впрочем, у нас есть более точные сроки запуска обновленной пятидверки: она дебютирует в 20-х числах мая.

В прошлом году официальные дилеры Changan реализовали в нашей стране без малого 65 000 новеньких авто. Львиная доля продаж пришлась, конечно же, на кроссоверы, коих в модельном ряду подавляющее большинство, но и на машинах с другими типами кузова ставить крест китайцы не планируют. Так, уже совсем скоро бренд выкатит рестайлинговый лифтбэк Uni-V, который в КНР называют новым поколением.

Нашим коллегам показали во время пресс-тура в Поднебесную гибридную модификацию модели, но в нашей стране, судя по всему, она продаваться не будет. В Россию привезут только бензиновые.

Габариты базовой пятидверки не изменились, они составляют 4680 х 1838 х 1430 мм при колесной базе 2750 мм. Дорожный просвет — 152 мм, снаряженная масса — 1490 кг. Багажник вмещает минимум 380 л. По части силовых агрегатов в РФ тоже всё по-прежнему: под капотом будет «турбополторашка» на 181 л.с. и 280 Нм (этот движок потребляет 92-й бензин), агрегатированная с 7-ступенчатым преселективом. Привод — безальтернативно передний, передает корреспондент портала «АвтоВзгляд».

Но будет еще и вторая модификация — более мощная. Из-за «оперения» она чуть длинее — 4740 мм. Двухлитровый двигатель развивает уже 235 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Коробка передач другая, классический восьмиступенчатый «автомат». А вот привод у старшего Uni-V останется передним.

Оснащение обновленного Uni-V, ориентированного на российский рынок, в Changan пока не раскрывают. Цены, разумеется, тоже. Зато известно, что пятидверку локализуют в нашей стране — производство наладят на калининградском заводе «Автотор».

Добавим, что нынешний Changan Uni-V предлагается в России в четырех комплектациях: Стандарт, Люкс, Комфорт и Техно. За младшую просят от 3 189 900 рублей без учета скидок по спецпредложениям.