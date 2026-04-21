Россияне бросились скупать новые автомобили премиум-сегмента

По итогам первого квартала 2026 года в России было реализовано 29 105 новых автомобилей премиум-класса. Если проводить параллель с результатом за январь-март 2025-го, то продажи в этом сегменте подскочили аж на 36,1%.

Замначальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин обратил внимание на то, что доля премиального сегмента за год выросла. В первом квартале 2025 года она составляла 8,7%, а в первом квартале 2026-го достигла уже 11%. Эксперт пояснил, что причина в том, что премиум прибавил в продажах гораздо сильнее, чем рынок в целом, который вырос только на 7,3%.

Среди премиальных брендов первую строчку удерживает китайский Exeed. За отчетный период было продано 3992 машины, что на 11,5% меньше, чем в январе-марте 2025-го. Второе место занял BMW с результатом 3873 единицы. Эта марка официально на российском рынке не представлена, но, несмотря на это, ее продажи увеличились сразу на 91,3%. Тройку лидеров замкнул китайский Tank, чей показатель составил 3628 штук, что на 14,8% ниже прошлогоднего уровня.

В пятерку самых востребованных премиальных марок также попали китайские Voyah с результатом 3041 автомобиль и Hongqi, чьи продажи достигли 2552 единиц. Оба бренда показали серьезный рост, увеличив реализацию в 2,4 и 2 раза соответственно.

В модельном рейтинге произошла смена лидера. Если по итогам первых двух месяцев года первую позицию занимал внедорожник Tank 300, то за три месяца продаж он уступил «золото» кроссоверу Voyah Free. За январь-март 2026-го было продано 2466 экземпляров Voyah Free, тогда как тираж Tank 300 остановился на отметке 2108 штук.