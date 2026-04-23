В России на отечественные и китайские марки пришлось по 40% продаж новых авто

По итогам первого квартала года продажи автомобилей российских брендов достигли 104,5 тысячи штук. Это на 16 тысяч, или на 18%, превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводят аналитики «Газпромбанк Автолизинг». Доля отечественных марок в общем объеме авторетейла выросла на три процентных пункта и составила 40 процентов, сравнявшись с долей исконно китайских брендов, которая, в свою очередь, сократилась с 55 до 40 процентов.

Парадокс текущего положения дел в том, что основной вклад в рост обеспечили не традиционные отечественные производители, а новые марки, чьи ТС построены на китайских платформах. Флагманом этой волны стал Tenet, собираемый под Калугой: за квартал он нашел почти 28 тысяч покупателей.

Безусловным хитом модельного ряда оказался кроссовер седьмой серии — 14,3 тысячи проданных машин сделали его самым востребованным SUV в стране. Секрет успеха прост: с учетом мер господдержки Tenet T7 можно было приобрести от 2,3 млн рублей — примерно за такие же деньги аналогичный Chery предлагался два года назад, тогда как последние экземпляры 2025 года выпуска продавались уже от 2,8 млн.

Компактный кроссовер Tenet T4 с ценником от 1,8 млн рублей разошелся тиражом 11,2 тысячи штук. Флагманский T8, стоящий почти вдвое дороже младшей модели — от трех миллионов рублей, — был реализован в количестве 2,4 тысячи экземпляров, чего также хватило для попадания в десятку самых востребованных отечественных кроссоверов.

Настоящим прорывом года можно назвать результаты липецкого Evolute — рост в 451%, 2,9 тысячи проданных машин. Гибрид I-Space (от 2,3 млн руб.) прибавил 445% и достиг отметки в две тысячи сделок, а электрокар I-Joy (от 1,9 млн) показал феноменальные 3729% роста при тираже в 800 машин. Снизить конечные цены липецкому предприятию помогла государственная поддержка.

На фоне этих достижений позиции бессменного лидера рынка выглядят неоднозначно. АВТОВАЗ снизил продажи LADA на 17%, однако с результатом в 63,9 тысячи автомобилей компания по-прежнему очень далека от потери лидерства. В зоне роста оказались лишь два внедорожника марки: Niva Travel прибавила 15% (10 тысяч машин), а Niva Legend — 7% (7,9 тысячи).

Эти модели остаются единственными вседорожниками с постоянным полным приводом в ценовом диапазоне 1-1,5 млн руб., что обеспечило им третье и четвертое места в рейтинге отечественных SUV. Эксперты отмечают, что спрос на «Нивы» мог бы быть заметно выше при наличии версии с автоматической коробкой передач, однако завод придерживается иной продуктовой стратегии.

Основную выручку АВТОВАЗу традиционно приносят Granta (24,8 тысячи, падение на 22%) и Vesta (10,3 тысячи, минус 56%). Скромнее ожиданий продаются седаны и универсалы Iskra — 6,2 тысячи машин за квартал, что пока расходится с первоначальными планами инвесторов.

В тройке лидеров отечественного сегмента закрепился и Solaris с результатом 5,2 тысячи автомобилей (плюс 29%). Бестселлером марки стал кроссовер Solaris HC — 3,9 тысячи сделок и рост в 136%. При этом сейчас фактически идет распродажа остатков машин, собранных в прошлом году, поскольку вопрос дальнейших поставок машинокомплектов из Кореи остается нерешенным.

Положительную динамику продемонстрировали также нишевые игроки: Avrora, выпускающая микроавтобусы на базе «ГАЗ-Соболь», реализовала 171 машину (плюс 51%), а бренд Umo, производящий на мощностях «Москвича» электрокары Umo 5, отчитался о 62 проданных авто.

Остальные отечественные бренды завершили квартал в минусе. «Москвич» сократил продажи на 26% до 2,7 тысячи машин, УАЗ — также на 26%, реализовав 900 автомобилей. Xcite потерял 53% рынка, остановившись на 600 проданных экземплярах, а Aurus снизил продажи на 51% до 45 машин.

Как отмечает руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев, стратегические планы новых отечественных марок выглядят весьма амбициозно и контрастируют с позицией АВТОВАЗа, рассчитывающего сохранить в 2026 году прошлогодние объемы — 345-350 тысяч сделок с учетом легкого коммерческого транспорта.

Так, Tenet намерен привлечь в этом году порядка 140 тысяч клиентов, что составит не менее десятой части всего рынка. Volga ориентируется на продажи до 30 тысяч машин, «Москвич» рассчитывает на рост почти на 40% — до 22 тысяч сделок, Evolute нацелен на планку в 10 тысяч клиентов. Завод АГР под Санкт-Петербургом, по оценкам экспертов, способен оперативно нарастить выпуск кроссоверов Jeland до нескольких тысяч единиц в квартал.

По мере увеличения объемов сборки новых российских марок и одновременного сворачивания поставок импортируемых китайских автомобилей, уже в третьем квартале отечественные бренды могут занять более половины внутреннего рынка. Таким образом, российский авторетейл переживает структурную трансформацию: национальная принадлежность марки все чаще определяется не происхождением инженерной платформы, а местом промышленной сборки и конечной ценой для потребителя.