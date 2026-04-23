АВТОВАЗ предлагает новый формат владения автомобилем в виде подписки

АО «АВТОВАЗ» вышло на рынок сервисов долгосрочной подписки, запустив программу под названием «LADA Легко». Новый продукт позволяет получить в пользование новый автомобиль марки с фиксированным ежемесячным платежом, включающим практически все сопутствующие расходы, кроме топлива и штрафов.

За 43 990 рублей в месяц предлагается «Веста» со страховкой, обслуживанием и шиномонтажом

На старте программы клиентам доступна только одна модель — седан LADA Vesta в комплектации «Практик», оснащенный двигателем объемом 1,6 литра в паре с автоматической трансмиссией. В компании подчеркивают, что в дальнейшем модельный ряд, как и перечень доступных версий оснащения, будет расширен.

Базовая ставка ежемесячного платежа для указанной версии «Весты» установлена на уровне 43 990 рублей. Для клиентов, успевших оставить заявку в период с 23 по 30 апреля, действует специальное предложение — 39 990 руб. в месяц. При заключении договора вносится возвратный депозит, равный трем ежемесячным платежам; эта сумма возвращается после окончания срока действия договора.

Весь процесс оформления переведен в онлайн-формат. Заявка подается через официальный сайт, после чего с потенциальным клиентом связывается оператор и помогает завести личный кабинет. Уже в нем пользователь выбирает модель, цвет, комплектацию и дополнительные опции, на основании которых система рассчитывает персональный размер платежа. Вся процедура от подачи заявки до получения машины занимает до двух недель.

Фото: LADA

Автомобиль передается клиенту полностью готовым к повседневной эксплуатации. В стоимость подписки уже заложены полисы ОСАГО и КАСКО, плановые технические обслуживания ТО-1 и ТО-2, услуга помощи на дорогах, а также сезонная замена шин с последующим хранением комплекта в официальном дилерском центре. За руль автомобиля, помимо основного пользователя, могут быть допущены еще двое водителей на выбор клиента.

Установлен годовой лимит пробега в 30 000 километров. Расходы на бензин, проезд по платным дорогам, парковку, а также штрафы ГИБДД и любые внеплановые работы, не относящиеся к регламентному ТО, по-прежнему остаются зоной ответственности пользователя.

Договор заключается на 12 месяцев, по истечении которых машина должна быть возвращена АВТОВАЗу без каких-либо конструктивных изменений — с поправкой на естественный эксплуатационный износ. Возможность последующего выкупа автомобиля условиями программы на данный момент не предусмотрена.

Сервис «LADA Легко» изначально ориентирован на физических лиц. Вместе с тем в АВТОВАЗе уже анонсировали намерение в ближайшем будущем адаптировать условия программы и под корпоративный сегмент, в том числе под нужды таксопарков и водителей, работающих в сфере перевозок.