Jeland выходит на российский рынок, открывая предзаказы на кроссовер J6

SUV предлагается в трех комплектациях

Бренд Jeland официально открыл прием заявок на свою дебютную модель — кроссовер J6, стартовая цена которого составляет 2 290 000 рублей. Для оформления предзаказа будущему владельцу достаточно заполнить короткую анкету на сайте с указанием предпочтительного города, после чего с клиентом свяжется менеджер дилерского центра.

Появление марки на нашем рынке стало итогом стратегического альянса холдинга «АГР» и компании Defetoo. Принципиально важно, что J6 не просто ввозится в страну: сборка кроссовера налажена по полному циклу на заводе в Шушарах под Санкт-Петербургом. Реализация и последующее сервисное сопровождение автомобилей будут обеспечены силами разветвленной дилерской сети, которая уже сегодня объединяет свыше 181 центра в 95 российских городах.

Внешне J6 выдержан в актуальной стилистике: сбалансированный силуэт с четкими геометрическими линиями дополнен выразительной решеткой радиатора, формирующей узнаваемый передок. Покупателям предложат на выбор четыре цветовых решения кузова — «Белый перламутр», «Мокрый асфальт», «Черная жемчужина» и «Темный изумруд».

Техническая начинка у всех исполнений унифицирована. Под капотом располагается 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель, развивающий 147 лошадиных сил. Он работает в связке с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. На старте продаж кроссовер будет поставляться исключительно с передним приводом.

Линейка предзаказа включает три уровня оснащения — «Актив», «Комфорт» и «Престиж». Базовая версия за 2 290 000 рублей выглядит далеко не аскетично: она получает полностью светодиодную оптику, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, кондиционер и развернутый зимний пакет с подогревом передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя. Мультимедийный комплекс построен вокруг 9-дюймового сенсорного дисплея с поддержкой беспроводных протоколов Apple CarPlay и Android Auto, перед водителем расположена 8-дюймовая цифровая приборная панель. Из электронных помощников в базе предусмотрены задние парковочные датчики и система стабилизации курсовой устойчивости.

Средняя комплектация «Комфорт» предлагается за 2 499 000 рублей. За доплату покупатель получает двухзонный климат-контроль, электропривод крышки багажника и камеру заднего вида. Колесные диски увеличиваются до 18 дюймов, салон отделывается качественной экокожей, а кресло водителя обзаводится электрорегулировками. Заметно меняется и цифровое оснащение: экран медиасистемы разрастается до 13,2 дюйма, а аудиосистема получает уже шесть динамиков.

Флагманское исполнение «Престиж» оценено в 2 649 000 рублей. В этой версии появляется панорамная крыша, вентиляция передних кресел и многослойные передние стекла, обеспечивающие повышенную шумоизоляцию салона. Ключевое отличие топ-версии — полный пакет интеллектуальных систем безопасности ADAS: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе движения, мониторинг слепых зон, а также система кругового обзора 540 градусов. Дополняют картину аудиосистема с восемью динамиками и беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт.

Таким образом, JELAND делает ставку на сочетание локального производства, насыщенного оснащения уже в стартовой комплектации и широкой географии продаж — факторов, которые должны помочь новому бренду найти своего покупателя в одном из самых конкурентных сегментов отечественного авторынка.

