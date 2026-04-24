Нв Пекинском автосалоне-2026 представили новый Luxeed V9

Роскошный MPV наверняка заинтересует российские корпоративные парки

Эпоха премиальных минивэнов, начатая Toyota Alphard, продолжает полыхать яркими красками, но поленья в этот костер подкидывают по большей части китайцы. Очередной премьерой в когорте роскошных MPV стал Luxeed V9, представленный на пекинском автосалоне.

Автор
Евгений Васин

Изображение Нв Пекинском автосалоне-2026 представили новый Luxeed V9

5,5-метровый вэн с огромной 3,2-метровой колесной базой выглядит впечатляюще, а внутри представляет собой самый настоящий дворец. Креслами с оттоманками уже никого не удивишь, поэтому китайцы вооружили салон экранами всех размеров, а специально для V9 придумали новую опцию: кресла второго ряда оснастили подушками безопасности, которые при раскрытии окружают шею и голову пассажира, как шапка. Шапка безопасности.

Luxeed V9 может похвастать последовтельной гибридной силовой установкой, состоящий из полутора литрового бензинового 156-сильного ДВС и двух электромоторов. Заявленный запас хода составляет более 1200 км.

