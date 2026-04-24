На Пекинском автосалоне-2026 показли «живую» Omoda C4

Самый компактный автомобиль из семейства Omoda производитель представил еще в прошлом году, но в живую увидеть кроссовер удалось лишь сейчас, да и то — издали: автостроитель внезапно решил перестроить свой стенд на Пекинском автосалоне-2026. Впрочем, пару слов о дизайне пока еще не доехавшей до нас премьеры «обрусевшего» китайского бренда сказать все же стоит.

Когда самый компактный SUV марки приедет в Россию пока не очень ясно

Во-первых, выглядит машина луччше, чем на картинках: аккуратная, лаконичная, визуально более привлекательная, чем порядком уже устаревшая «пятерка». Во-вторых, фонари в стиле молнии — это красиво. И «четверке» они тоже очень идут.

На третьем месте, по логике, должна была быть цена, которая, исходя из положения в линейке марки, мигом сдалает C4 самым доступным и самым же востребованным продуктом. Но на данный момент ее нет. Более того, нет и точной информации о времени появления этого SUV в России: бренд сейчас активно реформируется. Подождем...