На Пекинском автосалоне-2026 показали роскошный Xpeng GX

В Пекине один из главных ньюсмейкеров и вообще, судя по транспортному потоку Пекина, популярный в Китае бренд Xpeng представил свой флагман — огромный (5265 х 1999 х 1800 мм) и роскошный кроссовер — GX.

Любопытно, что несмотря на местные законы, автомобиль снова оснастили выезжающими ручками, которые с лета нынешнего года будут запрещены в Поднебесной.

За тяжелой дверью скрывается роскошный салон, в котором доминирует огромный потолочный дисплей — совсем как телевизор в большой гостиной.

Китайские дизайнеры, создавая автомобиль, явно вдохновлялись экстерьером последнего поколения Range Rover, но под капотом у «чайнакара» — обязательная «электрификация»: GX будет предлагаться либо полностью электрическим, либо с последовательным гибридом.

Подробностей о Xpeng GX пока не очень много, но уже известно, что гибридная версия станет исключительно полноприводной, а бензиновый 1,5-литровый 150-сильный мотор от Changan, выступит в роли генератора для зарядки железо-фосфатной батареи на 63,3 кВт·ч. Полного заряда хватит на 320 километров в режиме «электрички». Суммарная же мощность электромоторов составляет 503 л. с.