Флагманский кроссовер Nio ES9 дебютировал на Пекинском автосалоне-2026

Компания Nio презентовала на Пекинском международном автосалоне полноразмерный электрический кроссовер ES9 — модель, которая стала новым флагманом бренда. Ее продажи, как передает из китайской столицы корреспондент портала «АвтоВзгляд», начнутся в мае.

Nio ES9 — это довольно крупный кроссовер, его габариты — 5365/2029/1870 мм при колесной базе 3250 мм. Покупатели могут рассчитывать на шестиместный салон с раздельными «невесомыми» креслами второго ряда, оснащенными оттоманками и массажем. В список оборудования также входят 15,6-дюймовый центральный AMOLED-дисплей, 48-дюймовый проекционный экран Skyline во всю ширину передней панели и два 16-дюймовых экрана для задних пассажиров. Аудиосистема насчитывает 47 динамиков суммарной мощностью 3020 Вт.

ES9 «вооружен» двухмоторной силовой установкой пиковой мощностью порядка 710 л.с.. До 100 км/ч полноприводный кроссовер разгоняется за 4,3 секунды. Тяговая батарея емкостью 102 кВт·ч обеспечивает запас хода до 620 км по китайскому циклу CLTC. Архитектура поддерживает напряжение 900 В и фирменную систему замены батарей.

Дебютанту положена пневматическая подвеска и полностью управляемое шасси с подруливающими задними колесами. За работу систем помощи водителю отвечает 5-нм чип Shenji NX9031, данные для которого собирают три лидара и 31 сенсор.

Несмотря на то, что продажи Nio ES9 начнутся в Китае только в мае, цены производитель уже объявил. Так, стартовый прайс кроссовера составляет 528 000 юаней, пишут «поднебесные» СМИ.