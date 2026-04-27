У российских автодилервов на складах зависли 400 000 новых машин

Российский авторынок вступил в 2026 год с тревожным сигналом. Запасы новых легковых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов перестали сокращаться и зафиксировались на отметке около 400 тысяч единиц. Об этом в своих социальных сетях сообщил аналитик Сергей Целиков, чьи оценки традиционно считаются одним из ключевых индикаторов состояния отрасли.

Картина первого квартала наглядно иллюстрирует наступившее затишье в автопродажах: объем стоков уменьшился всего на 6000 машин. Эта символическая величина фактически означает, что поставки и продажи вышли на паритет — каждый новый автомобиль, прибывающий в автосалон, замещает проданный, но не более того. Рынок не растет, но и не проваливается, удерживаясь в состоянии хрупкого равновесия.

Чтобы оценить значимость происходящего, стоит обратиться к предыстории. В 2023 и 2024 годах российские дилеры накопили колоссальный запас — порядка 380 000 авто. Главной причиной стал бурный автоимпорт на фоне перестройки логистических цепочек и стремления заместить выпавшие после ухода европейских, японских и корейских брендов объемы.

Предложение заметно опередило реальные потребности покупателей. Перелом наметился в 2025 году: благодаря постепенному оживлению потребительской активности склады удалось разгрузить почти на 130 000 машин. Тогда казалось, что рынок нащупал устойчивую траекторию восстановления. Однако 2026 год пока эти ожидания не подтверждает.

Эксперты оценивают сложившуюся стабилизацию с заметной осторожностью. Текущее равновесие держится на тонкой нити: достаточно сохранить нынешние объемы импорта при отсутствии прироста спроса, и дилерские площадки рискуют вновь начать заполняться нераспроданными машинами. Для бизнеса это означает прямую угрозу — заморозку оборотных средств в металле, который месяцами стоит на стоянках.

Дополнительную уязвимость рынку придает перекос в структуре спроса. Основной вклад в продажи сегодня вносят частные клиенты, которые приобретают автомобили преимущественно для личного пользования. Корпоративный сегмент, традиционно служивший локомотивом массовых закупок, ведет себя сдержанно: компании не торопятся обновлять служебные парки, оптимизируя расходы в условиях непростой экономической конъюнктуры. Без оживления этого направления выйти на качественно иные объемы продаж будет затруднительно.

По сути, нынешняя пауза в движении складских запасов представляет собой не показатель оздоровления отрасли, а временную точку покоя между двумя возможными сценариями. Если макроэкономическая обстановка не улучшится и потребительская активность не получит дополнительного импульса, накопление излишков возобновится.

А вслед за этим неизбежно последуют ставшие уже привычными для рынка инструменты — расширенные скидочные программы, специальные предложения от производителей и пересмотр всей стратегии продаж. Пока же дилеры и дистрибуторы внимательно следят за каждым процентом изменения спроса, понимая, что баланс в 400 000 машин может качнуться в любую сторону.