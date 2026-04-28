Апрельские автопродажи в России покажут приличный рост

Российский рынок новых легковых автомобилей в 2026 году переживает период глубокой трансформации. Базовый сценарий предполагает реализацию около 1,32-1,34 млн машин, что сопоставимо с уровнем 2025 года. Оптимистичный прогноз допускает рост до 1,4-1,45 млн единиц при условии господдержки и снижения ключевой ставки, тогда как пессимистичный вариант предусматривает сокращение до 1,2 млн авто.

Если же говорить о ближайших перспективах, то прогнозу главы агентства «Автостат» Сергея Целикова, продажи новых легковых автомобилей в апреле 2026 года составят 115 000-120 000 единиц. Это на 14-17% превышает результат апреля 2025 года, когда было реализовано 102 100 машин. Суммарный рост рынка за первые четыре месяца ожидается около 10%.

В марте дилеры продали 104 300 легковушек — на 31% больше, чем годом ранее. Положительную динамику обеспечивают низкая база прошлого года, реализация отложенного спроса, снижение ставок по вкладам и кредитам, а также появление программ рассрочки от производителей. Впрочем, по выражению Целикова, «шторм сменился штилем»: главным сдерживающим фактором остается низкая покупательная способность населения.

Давление на рынок сохраняют по-прежнему высокая ключевая ставка ЦБ, повышение утилизационного сбора (особенно для машин мощностью свыше 160 л. с.), рост НДС до 22% и курсовая нестабильность. Аналитики прогнозируют удорожание отечественных моделей на 5-10%, китайских автомобилей у официальных дилеров — на 15-20%, а машин, ввезенных по каналам параллельного импорта, — до 50%. Подержанные ТС подорожают на 3-10%, наиболее востребованные модели — до 15%.

Устойчивый рост реализаций возможен лишь при снижении ключевой ставки, расширении программ льготного автокредитования и лизинга, успешной локализации производства и общей стабилизации экономики.