После провального 2025 года падение продаж марки УАЗ не остановилось

Компания УАЗ завершиал 2025 год с серьезным минусом — реализация новых машин марки рухнула более чем на треть. К сожалению, начало нового года не принесло перелома: статистика первого квартала 2026-го фиксирует продолжение спада.

По итогам прошлого года в России было продано 19,8 тысячи новых автомобилей ульяновской марки. Это на 36% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на информацию АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Структура продаж распределилась почти поровну между двумя сегментами, но оба показали отрицательную динамику. Легкие коммерческие автомобили заняли 55% от общего объема — 10,9 тысячи машин, при этом снижение в этом сегменте оказалось наиболее заметным и составило 38%. Легковая линейка обеспечила оставшиеся 45% рынка марки — 8,9 тысячи проданных экземпляров, что на 34% ниже результата 2024 года.

Надежды на стабилизацию спроса в начале нового года не оправдались. По данным того же агентства «Автостат», за январь-март 2026 года в стране было реализовано всего 3403 новых автомобиля УАЗ. Это на 31% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. Основной объем продаж по-прежнему обеспечивает семейство коммерческой техники СГР — легендарных «буханок» и их модификаций. На него пришлось около 1,3 тысячи экземпляров, однако и здесь зафиксировано падение на 38% в годовом выражении.

Среди отдельных моделей лидерство удерживает внедорожник УАЗ «Патриот» с результатом 878 проданных машин. На втором месте — грузовик «Профи», разошедшийся тиражом 628 единиц. Замыкает тройку «Пикап» с показателем 510 автомобилей. Внедорожник «Хантер», некогда считавшийся одним из символов марки, демонстрирует скромные цифры — всего 54% экземпляра за квартал.

Сложившаяся динамика ставит перед ульяновским заводом серьезные вопросы относительно конкурентоспособности модельного ряда, ценовой политики и способности удержать позиции в условиях изменившегося авторынка.