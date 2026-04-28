Россияне меняют на «Москвичи» М70 и М90 «европейцев», «корейцев» и «китайцев»

За полтора месяца с момента начала продаж новых кроссоверов «Москвич» линейки «М» дилеры реализовали около 200 авто. При сохранении подобной динамики выйти на заявленные руководством завода годовые показатели будет крайне затруднительно.

Напомним, что в текущем году столичный автозавод рассчитывает суммарно реализовать не менее 20 000 машин. Об этом журналистам сообщила генеральный директор предприятия Елена Фролова. По ее словам, по «Москвичу 3» планируется повторить прошлогодний результат — около 10 000 проданных автомобилей, а по двум новым моделям — М70 и М90 — выйти на аналогичный объем в 10 000 единиц. Однако стартовые цифры ставят достижимость этой планки под серьезное сомнение: чтобы выполнить план, заводу необходимо ежемесячно продавать порядка тысячи машин новой линейки, тогда как реальные темпы пока существенно ниже.

Картина продаж проясняется и при анализе структуры покупателей. Более половины автомобилей новой линейки зарегистрированы на юридические лица. Иначе говоря, основным клиентом марки сегодня выступает корпоративный сектор — компании, таксопарки и государственные структуры, а не частный потребитель.

Что касается тех физических лиц, которые все же выбирают новинки, то, по данным агентства «Автостат», ссылающегося на директора по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Юрия Блинова, для приобретения свежих «Москвичей» граждане чаще всего сдают в трейд-ин авто марок Hyundai, Kia, Renault, Nissan, Volkswagen, Skoda, Toyota, Haval, Geely, Chery, Exeed, а также автомобили прежней линейки «Москвич».

Стоит напомнить, что среднеразмерный кроссовер М70 предлагается в двух комплектациях по цене от 3 099 000 до 3 499 000 рублей. М90 представлен в единственной версии по цене 4 199 000 руб. Высокий ценник в сочетании с отсутствием у бренда длительной репутации на рынке, по всей видимости, и сдерживает интерес частных покупателей.