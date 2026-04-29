Средний срок автокредита в России приблизился к 6 годам

По итогам марта средний срок автокредита достиг 5,85 года, увеличившись на 14,5% по сравнению с тем же месяцем 2025-го, когда показатель составлял 5,11 года. Такие данные приводит пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Если смотреть помесячно, то относительно февраля показатель увеличился на 0,4% (тогда он равнялся 5,83 года). Примечательно, что средний срок автокредитования растет уже 11 месяцев подряд.

Среди 30 регионов-лидеров в сегменте розничного автокредитования самые длинные сроки в марте 2026 года зафиксированы в Краснодарском (6,55 года), Ставропольском (6,47 года) и Пермском крае (6,27 года), а также в Тюменской области вместе с ХМАО и ЯНАО (6,24 года) и Волгоградской области (6,23 года).

Наименьшие значения среди той же топ-30 группы продемонстрировали Москва (5,09 года), Санкт-Петербург (5,28 года) и Московская область (5,36 года). Жители столичного региона и Петербурга, таким образом, оформляют кредиты на покупку машин на заметно более короткие сроки.

Наиболее заметный рост среднего срока по сравнению с мартом 2025 года отмечен в Чувашии (плюс 24,1%), а также в Самарской (плюс 24,0%), Белгородской (плюс 22,3%), Нижегородской (плюс 20,8%) и Воронежской (плюс 19,3%) областях. В Москве показатель за год прибавил 11,1%, в Санкт-Петербурге — 15,5%.