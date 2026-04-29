Ждать бессмысленно: склады автодилеров забиты, но распродаж не предвидится

Склады дилеров перестали пустеть, но слухи о том, что они забиты под завязку и поэтому грядут сумасшедшие распродажи с колоссальной уценкой товара — не более чем миф. Демпинговать автокупцам в нынешней ситуации не нужно, но и автолюбителям опасаться полной отмены скидок не стоит. Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».

— Насколько я помню, на складах нынче «зависло» примерно 400 000 авто. Это примерно двухмесячный запас. В месяц сейчас продается около 120 000 легковушек. Два-два с половиной месяца — это не переполненные склады, это нормально, — комментирует ситуацию автоэксперт Игорь Моржаретто. — Тем не менее, стоимость новых автомобилей начнет повышаться уже в ближайшие недели.

Не потому, что машин мало, а потому, что себестоимость импорта выросла, да и инфляция никуда не делась. Рост цен неизбежен кроме того и потому, что выросли и ставки утильсбора, и размер НДС. Что касается последнего, кстати сказать, то его дилеры еще не отыграли, ведь достаточно много ТС завезено в прошлом году. Но рост будет, причем начиная буквально с мая, — прогнозирует специалист.

При этом он уверен, что резкого скачка прайсов не произойдет. Радикально поднять цены сейчас — значит, по мнению Моржаретто, убить и без того хрупкий спрос:

— Покупатель сейчас слабенький. Взвинтить цены разом на 10% — рынок вообще рухнет. Поэтому поднимать будут по 2%. Глядя на конкурентов. Не быстро и не страшно...

Вопрос о скидках волнует покупателей едва ли не больше, чем сами цены. Все помнят времена, когда в моменты затоваривания на отдельные модели можно было получить 20-процентный дисконт. По словам Моржаретто, скидки не отменят, но их размер сильно уменьшится:

— Скидки останутся, поскольку без них сейчас машину не продать. Просто не в таких размерах как, скажем, в прошлом году — тогда можно было на некоторые машины 20% получить — подобного, конечно, не будет...

Также собеседник портала «АвтоВзгляд» отметил, что дисконты, скорее всего, сохранятся и в бюджетном, и в премиальном сегментах. Но они окажутся разными: в первом — скромнее, во втором — больше. Особенно это касается автомобилей 2024 года выпуска, которые еще остались у некоторых дилеров. А отвечая на «вечный» вопрос о том, «приобретать машину сейчас или подождать», автоэксперт посоветовал ориентироваться на собственные потребности и кошелек:

— Если вам действительно нужна машина — берите не откладывая, хотя сегодня выбор не самый большой, поскольку из-за пресловутого «утиля» многие компании сокращают свои линейки в России (китайские бренды начинают выводить с нашего рынка модели, которые плохо продавались). Но в любом случае ждать бессмысленно. Только дороже будет, — пояснил Моржаретто.

...И подводя итог можно сказать, что паника вокруг «переполненных дилерских складов» и полной отмены скидок несколько преувеличенна. Однако те потенциальные покупатели, кто планировал «пересидеть», рискуют остаться и без скидки, и без подходящей модели.