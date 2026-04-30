В апреле ни одна легковушка из представленных в РФ официально не подешевела

По данным маркетингового агентства НАПИ, в апреле 2026 года ни один легковой автомобиль из тех, что представлены на российском рынке официально, не подешевел. Аналитики проанализировали рекомендованные розничные цены и зафиксировали исключительно положительную динамику.

Лидером по темпам удорожания стал седан Hongqi H5 в комплектации Deluxe+. Его стоимость увеличилась на 4,1%, достигнув отметки в 4 280 000 рублей. Аналогичную динамику в 4,1% продемонстрировал кроссовер Hongqi HS3 в исполнении Comfort, который в апреле предлагался за 3 050 000 рублей.

Внедорожник Tank 500 в версии Premium прибавил 3,7%, его цена поднялась с 8 149 000 до 8 449 000 рублей. Рамный Haval H5 в топовой комплектации 2.0T Premium подорожал на 3,6%, достигнув 4 349 000 рублей. Версия Tank 500 Onyx выросла в цене на 3,4% и преодолела отметку в девять миллионов, остановившись на уровне 9 199 000 рублей.

Таким образом, наиболее ощутимый рост продемонстрировали модели премиального сегмента и настоящие внедорожники, в то время как бюджетные переднеприводные модели дорожали чуть медленнее. Эксперты связывают повсеместное увеличение прайсов с продолжающимся давлением логистических издержек и волатильностью обменного курса.

В целом рынок новых легковых автомобилей демонстрирует устойчивый тренд на повышение стоимости, не оставляя покупателям возможности приобрести машины по ценам начала весны.