Лишь 29% россиян ждут появления автомобилей возрожденной марки Volga

Такой результат указывает на глубинную проблему восприятия нового продукта. Аудитория, похоже, устала от бесконечного ребрендинга моделей из Поднебесной и жаждет оригинальной инженерной школы, а не переклеивания шильдиков. И скепсис вполне объясним: современный покупатель стал куда более насмотренным и технически подкованным, чтобы не замечать попыток выдать локализованных «китайцев» за достижения национального автопрома.

При этом ядро потенциально лояльной аудитории остается скромным. Всего 16,4% опрошенных признались, что не просто ждут «Волги», но и готовы их приобрести при условии вменяемого ценника. Еще 12,3% респондентов проявляют праздный, но все интерес: о приобретении они пока не задумываются, однако все же хотят увидеть новинки вживую.

Наконец, оставшиеся 18,9% остаются безразличными к перезапуску Volga — они выбрали в опросе вариант «Мне эти машины неинтересны». И в сумме с радикально настроенными критиками получается, что более 70% аудитории далеки от мысли о покупке. Похоже, производителю предстоит колоссальная работа по преодолению скепсиса и предоставлению доказательств того, что новые «Волги» имеет право на существование как конкурентный продукт с собственной философией.

Остается добавить, что голосование проходило в период с 10 по 24 апреля, и в нем приняли участие без малого 1000 человек из разных уголков России.

Напомним, что серийное производство автомобилей Volga начнется на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде до конца июня, а в продажу машины поступят в июле-сентябре. Покупателям предложат три модели: кроссоверы K50 (перелицованный Geely Monjaro) и K40 (Geely Atlas), а также седан C50 (Geely Preface).