Перспективы возрожденной Volga оценил глава РОАД Алексей Подщеколдин

Серийное производство автомобилей перезапущенного бренда Volga начнется на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде до конца июня, а у дилеров машины появятся в июле-сентябре. Покупателям предложат три модели: кроссоверы K50 (перелицованный Geely Monjaro) и K40 (Geely Atlas), а также седан C50 (Geely Preface). А их перспективы оценил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

Так, в беседе с «Российской газетой» г-н Подщеколдин отметил, что «исходники» — то есть автомобили Geely, которые взяли за основу — это «качественные машины», и они сегодня хорошо продаются. Так что главный вопрос — стоимость. Многое будет зависеть от того, какую ценовую политику выберет производитель, потому что «здесь две проблемы».

— Первая — у Volga еще нет имиджа, что это премиум. Это какая-то добрая история, хотя не для молодого поколения. Но в истории страны «Волга» — престижная модель. Теперь же нужно эту престижность создать заново, — объясняет Подщеколдин.

И добавляет, что автомобили возрожденной Volga не будут стоить до 2 млн рублей — их прайсы, по словам главы РОАД, приблизятся к трем миллионам. А значит, дебютанты окажутся в очень конкурентном сегменте.

— Нельзя, чтобы эти машины стоили дороже, чем китайские соперники. Если удастся удержать стоимость, то марку ждет успех. Сборка все-таки в Нижнем Новгороде. Это второй маленький Детройт наш. Там очень много институтов, логистика неплохая. Центральная Россия, во все стороны можно выехать. Поэтому — шансов много, главное — цена, — говорит он.

Добавим, что на прошлой неделе портал «АвтоВзгляд» опубликовал результаты собственного опроса, в котором приняли участие почти 1000 автомобилистов из разных уголков России. Мы попросили читателей выразить свое мнение о перезапуске Volga и выяснили, что лишь 29% ждут «живую» премьеру этих машин. Большинство же относится к ним, мягко говоря, скептически.