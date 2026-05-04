Спрос на автомобили LADA в России вырос на 12%

В середине весны 2026 года продажи машин АВТОВАЗа в нашей стране увеличились на 12%, если проводить параллель с мартом. Волжский автогигант пристроил в руки новых владельцев 31 172 автомобиля.

Такими цифрами поделилась пресс-служба предприятия. По словам ее представителей, спрос на продукцию тольяттинцев, по сравнению с прошлым годом, подрос менее ощутимо — всего на 4%.

Бестселлером по-прежнему считается LADA Granta, сохранившая статус самой доступной модели в линейке. В апреле удалось пристроить 11,5 тыс. экземпляров, что говорит о 13-процентной прибавке за месяц.

За тот же период реализация LADA Iskra впервые преодолела трехтысячную отметку, в итоге из дилерских шоу-румов уехало 3,2 тыс. штук. В свою очередь, флагманская Vesta разошлась тиражом 6,1 тыс., результат практичного Largus составил 2,6 тыс., а семейства популярных отечественных внедорожников Niva — 7,2 тыс.

