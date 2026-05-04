Российский авторынок просел по всем сегментам

С 27 апреля по 3 мая спрос на свежие легковые автомобили в России упал на 5%, что вылилось в 25,4 тыс. штук. Однако для предпраздничной недели такие цифры можно назвать очень хорошими.

Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, поделившись статистикой в своем канале в национальном мессенджере Max. По словам эксперта, реализация подскочила практически на 30%, если проводить параллель с 18-й неделей прошлого года. Но не будем забывать, что в 2025-м на первомайской неделе насчитывалось только три рабочих дня, а теперь их четыре.

Максимальное падение продаж зафиксировано в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV до 3,5 т). Речь идет о 13-процентной просадке за неделю и о 7-процентной в годовом выражении. Россияне поставили на учет 1155 таких машин.

Не особо радуют и цифры по грузовикам, хотя, по сравнению с прошлым годом, они вышли в плюс на 21%. На сей раз было пристроено 806 экземпляров, но неделей ранее — 959 или на 19% больше.

В текущем сезоне обычные покупатели готовы к покупке новой машины, но корпоративные клиенты, напротив, впали в анабиоз, заключил г-н Целиков.