Большинство российских водителей мечтает о возвращении западных брендов в РФ

Первое место в рейтинге компаний, возвращения которых хотят россияне, досталось западным автопроизводителям. Чаще всего о легковушках ушедших глобальных марок мечтает молодежь из крупных городов.

Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на исследование «Группы 7/89». В целом за возврат западных брендов в нашу страну высказались 56% участников опроса, против выступили 27%. Возвращения западного автопрома хотел бы 41% респондентов, еще 28% отдали предпочтение кино, музыке и видеоиграм.

Опрошенные в возрасте от 18 до 29 лет больше других желают нового захода зарубежных брендов на отечественный рынок, речь идет о 84%. Однако в группе от 60 лет и старше аналогичное мнение разделяет лишь 38%. Среди жителей столицы западную продукцию ждут 66% участников исследования, но показатель среди жителей сел достиг всего 32%, а против выступили 48%.

Последнее можно связать со слабой информированности жителей малых городов и сёл, а также с небольшим опытом знакомства с западными товарами, отметил директор Фонда социальных исследований Владимир Звоновский. Эксперты издания объясняют лидерство тамошнего автопрома в рейтинге среди других сегментов потребительскими качествами машин и усложнившейся процедурой их покупки.