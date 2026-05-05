Глава РОАД рассказал, сколько китайских автобрендов насчитывается сейчас в РФ

В инфополе периодически появляются новости о том, что очередная китайская компания сократила в нашей стране свою продуктовую линейку, прекратив продажи той или иной модели, или вовсе сделала России ручкой. Тем не менее, общее число «поднебесных» марок — с учетом тех, что представлены исключительно на «сером» рынке — достигает 130.

Такую цифру в беседе с «Российской газетой» назвал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Он напомнил, что некоторые китайские бренды с отечественного рынка уходят. В частности, вспомнил проект Xcite, который развивал АВТОВАЗ, а также другие марки, не сумевшие закрепиться в РФ — например, Haima и Bestune.

Но как бы то ни было, если суммировать «официальных» китайцев с «серыми», общее количество компаний достигает 130. «Это просто какой-то винегрет. И большинство этих проектов на время на рынке», — сказал Подщеколдин.

Глава РОАД видит в этом большую проблему, а потому предлагает ввести строгое правило для всех новичков. Суть инициативы в том, чтобы обязать импортеров обеспечить поставку полного набора запчастей на каждую проданную машину. То есть если дистрибьютор реализовал тысячу автомобилей, то и запас компонентов должен быть рассчитан ровно на это число. Это позволит защитить отечественный рынок от брендов-однодневок.

«У нас окажется десяток компаний, которые будут активно долю увеличивать в РФ, а остальные останутся присутствовать в виде наблюдателей, в ожидании, что когда-то наш рынок резко пойдет вверх», — подытожил Подщеколдин.