В России выросли продажи легковушек и легкого комтранса

В апреле 2026 года россияне стали чаще покупать новые легковые и легкие коммерческие автомобили. Их продажи выросли на 10,8%, из дилерских шоурумов уехало 117,3 тыс. штук.

В середине весны спрос на них увеличился

Такой статистикой поделилась пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), ссылаясь на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг». По словам экспертов, с января по апрель реализация автомобилей упомянутых сегментов на отечественном рынке увеличилась на 3,4% за год. В результате своих владельцев в лице наших соотечественников нашли 372,1 тыс. машин.

Нынешняя динамика продаж связана с сезонным оживлением спроса на автомобили весной, отметил председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев. Он уточнил, что свою роль также сыграл эффект отложенного спроса предыдущих периодов. Организация выявила на отечественном рынке определенные изменения, за которыми будут пристально следить в ближайшие месяцы, заключил г-н Калицев.

