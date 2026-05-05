597

Раскрыт средний возраст иномарок российского производства

Речь идет о легковушках и легком комтрансе

Средний возраст автомобилей российской сборки с шильдиками зарубежных брендов достиг 4,8 года. Итоговая цифра может оказаться выше, если учитывать сроки с момента дебюта актуального поколения модели вместо даты последнего обновления.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Раскрыт средний возраст иномарок российского производства

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на собственные подсчеты. Издание проанализировало рынок легковых машин и LCV, которые делают на отечественных заводах под эгидой марок, созданных специально для нашей страны.

Например, премьера довольно популярного кроссовера Chery Tiggo 7 Pro в России прошла в 2019 году. «Китайцу» несколько раз провели рестайлинг, добавляя индексы Max и L. В итоге с логотипом новоиспеченного российского бренда Tenet покупателям будут доступы две версии все той же «семерки»: SUV образца прошлого года и 2023-го с обновленным экстерьером в стиле младшего Tenet T4.

Выбор конкретных моделей для ребрендинга эксперты связывают с желанием максимально быстрого перезапуска автозаводов, брошенных глобальными автопроизводителями.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России анонсировали запуск нового премиального бренда Esteo.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует