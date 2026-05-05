Раскрыт средний возраст иномарок российского производства

Средний возраст автомобилей российской сборки с шильдиками зарубежных брендов достиг 4,8 года. Итоговая цифра может оказаться выше, если учитывать сроки с момента дебюта актуального поколения модели вместо даты последнего обновления.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на собственные подсчеты. Издание проанализировало рынок легковых машин и LCV, которые делают на отечественных заводах под эгидой марок, созданных специально для нашей страны.

Например, премьера довольно популярного кроссовера Chery Tiggo 7 Pro в России прошла в 2019 году. «Китайцу» несколько раз провели рестайлинг, добавляя индексы Max и L. В итоге с логотипом новоиспеченного российского бренда Tenet покупателям будут доступы две версии все той же «семерки»: SUV образца прошлого года и 2023-го с обновленным экстерьером в стиле младшего Tenet T4.

Выбор конкретных моделей для ребрендинга эксперты связывают с желанием максимально быстрого перезапуска автозаводов, брошенных глобальными автопроизводителями.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России анонсировали запуск нового премиального бренда Esteo.