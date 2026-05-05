В апреле на российском авторынке появилось 13 новых моделей

В середине весны в России начали продавать девять новых моделей легковушек. В то же время сегмент легкого комтранса пополнился двумя, как и линейка автобусов. Все они были впервые учтены в продажах новой автомобильной техники в стране.

Об этом сообщают аналитическое агентство «Автостат» и Объединенная Лизинговая Ассоциация. Эксперты напомнили, что в марте на отечественном авторынке появилось девять новинок, включая полдюжины легковых машин, грузовик и парочку автобусов.

Среди легковушек, которые первый раз оказались в апрельской статистике, пять принадлежат к классу SUV. В частности, речь идет о кроссоверах Jeland J6, Soueast S06 Lotus For Me, а также электрическом паркетнике Alfa Romeo Junior и гибридном Rox Adamas. Компанию им составили седан D-класса Volga C50, пикапы KGM Musso и Dongfeng Z9, плюс спорткар Lamborghini Temerario.

В свою очередь, ряды LCV пополнили отечественные фургоны Sollers SF4 и SF7. Ассортимент автобусов расширился за счет китайских Dongfeng 6680 и Higer KLQ 6956. Первый считается вахтовым, а второй — туристическим.