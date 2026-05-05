Более 60% россиян одобряют параллельный импорт автомобилей

К ним присматривается каждый шестой покупатель

В нашей стране 61% автомобилистов позитивно воспринимает приобретение машины по схеме параллельного импорта. Еще 30% настроены нейтрально и 9% - негативно.

Автор
Анатолий Белецкий

Об этом говорят результаты опроса, проведенного аналитическим агентством «Автостат». По словам экспертов, каждый шестой респондент весьма активно изучает возможность покупки личного транспорта, ориентируясь на каналы параллельного импорта.

Оказалось, что особое значение в подобных случаях жители страны придают стоимости «железного коня». Судя по мнению 37% опрошенных россиян, ценник «параллельного» автомобиля обязан быть на 30% скромнее по сравнению с официальными прайсами. Каждый восьмой будет доволен, если разница в цене составит от 10% до 20%. В то же время для 18% такой фактор вообще не играет никакой роли.

Напомним, согласно последним данным, продажи автомобилей глобальных брендов в России выросли в 2,5 раза. На сегодняшний день они доступы населению только в рамках параллельного или серого импорта.

