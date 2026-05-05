Более 60% россиян одобряют параллельный импорт автомобилей

В нашей стране 61% автомобилистов позитивно воспринимает приобретение машины по схеме параллельного импорта. Еще 30% настроены нейтрально и 9% - негативно.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного аналитическим агентством «Автостат». По словам экспертов, каждый шестой респондент весьма активно изучает возможность покупки личного транспорта, ориентируясь на каналы параллельного импорта.

Оказалось, что особое значение в подобных случаях жители страны придают стоимости «железного коня». Судя по мнению 37% опрошенных россиян, ценник «параллельного» автомобиля обязан быть на 30% скромнее по сравнению с официальными прайсами. Каждый восьмой будет доволен, если разница в цене составит от 10% до 20%. В то же время для 18% такой фактор вообще не играет никакой роли.

Напомним, согласно последним данным, продажи автомобилей глобальных брендов в России выросли в 2,5 раза. На сегодняшний день они доступы населению только в рамках параллельного или серого импорта.

