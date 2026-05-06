Дилеры рассказали, что Geely Okavango 2026 года начали поступать в автосалоны

Пару месяцев назад прошел слух, что Geely намерена отказаться от кроссовера Okavango — об этом рассказали дилеры, сославшиеся на письмо от дистрибьютора, в котором говорилось, что новых поставок SUV не будет. Но нет: машины вот-вот появятся в шоу-румах. А на официальном сайте бренда опубликовали свежий прайс-лист.

О том, что отечественные дилеры ждут поставки Geely Okavango 2026 года выпуска, сообщила «Российская газета». Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов рассказал нашим коллегам, что первые машины поступят уже после 15 мая, а «основная партия» должна добраться до автосалонов в июне-июле. В представительстве «Джили» эту информацию «РГ» подтвердили.

Вместе с тем на официальном сайте китайской марки опубликовали свежий прайс-лист, в который вошли как автомобили 2025, так и 2026 года выпуска. И интересно, что если прошлогодние кроссоверы Okavango предлагаются исключительно в версии «Флагман» (по цене от 3 908 990 рублей без учета скидок по спецпредложениям), то свеженькие — и в более доступной комплектации «Люкс».

Чем это исполнение отличается? Оно не предусматривает панорамную крышу с люком, ряд электронных ассистентов (например, систему экстренного торможения, мониторинг рядности движения, предупреждения об опасности при открывании дверей и прочие), функцию «интеллектуального» управления дальним светом, память положения водительского кресла, электрорегулировки сиденья пассажира, беспроводную зарядку для смартфона, передние парктроники и адаптивный круиз-контроль.

Да, опций меньше, но ниже при этом и цена — 3 772 990 рублей без учета скидок. В то же время кроссоверы 2026 года в комплектации «Флагман» оценили в 3 988 990 целковых — если проводить параллель с машинами 2025-го, прайс подрос на 80 000.

Что же касается технических характеристик, то никаких различий нет. Geely Okavango оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. и 325 Нм крутящего момента. В паре с двигателем трудится 7-ступенчатый «робот», а привод может быть исключительно передним. Габариты кроссовера — 4860 х 1910 х 1770 мм, колесная база — 2825 мм, клиренс — 184 мм, объем багажника — от 227 до 2360 мм. А вмещает «Окаванго» семерых седоков.