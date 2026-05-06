Глава РОАД Подщеколдин подсказал, когда выгоднее всего покупать новую машину

Чтобы сэкономить, нужно подгадать момент

Когда наступает новый календарный период, ценник на автомобили предыдущего года выпуска опускается, как правило, на 5%, а порой и на 10%. В такие моменты дилерские центры реализуют технику практически без прибыли, иногда даже фиксируя небольшой убыток. Подобная ситуация, по словам президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина, сохраняется и сегодня.

Автор
Артем Князев

В беседе с «Российской газетой» он посоветовал тем, кто не планирует избавляться от транспортного средства через пару лет, отправляться в автосалоны в весенние месяцы и пытаться вести переговоры о цене. По его словам, так можно стать владельцем «абсолютно нормальной» машины, сошедшей с конвейера в 4 квартале минувшего года, и при этом добиться снижения стоимости примерно на 5%.

Еще один период, действительно удачный для приобретения — это вторая половина года. В это время у продавцов и заводов-изготовителей происходит своеобразный ажиотаж: все участники рынка хотят закрыть финансовый период и избавиться от стоков. Тут тоже есть смысл торговаться. Правда, эксперт оговорился, что результат сильно зависит от конкретной ситуации на авторынке.

Он привел контрастный пример: если вспомнить 2022 год, когда предложение резко сократилось и ощущался колоссальный недостаток машин, то их цены, наоборот, стремительно шли вверх. Сейчас, отметил специалист, товарных запасов на складах вроде бы хватает, но при этом ближе к декабрю все продавцы будут стремиться сбыть имеющиеся объемы.

— И поэтому у нас два сезона, я бы так сказал. Весной дилерам надо продать все авто с прошлого года. А в конце года не уйти с машинами в год следующий, — подытожил Подщеколдин.

