Российские продажи новых легковушек выросли на 11%

За четыре месяца текущего года реализация новых автомобилей в России увеличилась на 7% во всех сегментах, если проводить параллель с аналогичным периодом 2025-го. Еще более позитивная динамика наблюдается по легковушкам, в их случае цифры подросли на 11%.

Такой статистикой поделился Минпромторг. Согласно подсчетам ведомства, с января по апрель в нашей стране удалось пристроить 431 тыс. легковых и лёгких коммерческих авто, плюс грузовой транспорт и автобусы. Львиная доля приходится именно на легковушки, речь идет о 384,7 тыс. машин.

В то же время владельцев нашли 26,4 тыс. автомобиля, относящихся к легкому комтрансу. В годовом выражении спрос на него просел на 22%. В свою очередь, грузовики ушли в минус чуть меньше, а именно на 17%, что вылилось в 16,7 тыс. экземпляров. Следом идут автобусы с 11-процентной просадкой и результатом 3,2 тыс. штук.

Доля проданных автомобилей, собранных в России, стала больше на 22%, достигнув 62%. То есть отечественные автозаводы выпустили 268,5 тыс. единиц. Тем временем из дилерских шоу-румов уехало на 12% меньше иномарок — 162,4 тыс. штук.

Остается сказать, что новые электрокары разошлись тиражом 3,7 тыс. экземпляров, их продажи стали больше на 26%. На сей раз половину изготовили в РФ, хотя в прошлом году дело дошло только до 20%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» публиковал статистику автопродаж, обнародованную Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).