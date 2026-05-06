Средняя цена китайской легковушки в России побила рекорд

Стоимость среднестатистического легкового автомобиля из КНР на отечественном рынке достигла очередного рекорда. В апреле «поднебесные» модели подорожали на 2,7% за месяц, что позволило им впервые преодолеть барьер в 4 млн рублей.

Об этом сообщают аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес». По словам экспертов, машины местного розлива в среднем не стали дороже, их прайсы остановились на отметке 2,04 млн рублей. Однако объявлений о продаже таких легковушек стало ощутимо больше.

Москва по-прежнему считается чемпионом по величине средней стоимости легковушки в численном выражении. Хотя на сей раз столица продемонстрировала незначительную прибавку на 1,4%, дело дошло до 3,96 млн «целковых». В остальных регионах нашей цифры посолиднее. Например, Санкт-Петербург вышел в плюс на 4%, что вылилось в 3,33 млн рублей. Тем временем по снижению среднего ценника лидирует Брянская область — минус 12% и 3,33 млн рублей.

Среди автомобилей, официально представленных в России, в первую тройку лидеров по снижению средней стоимости вошли кроссоверы исключительно «поднебесного» происхождения. В частности, Haval H3 обесценился на 5,5% или до 2,99 млн рублей. Jaecoo J6 лишился 4%, а Haval Jolion — 3,3%, что составило 2,49 и 2,55 млн соответственно.