В России стартовали продажи новой версии Foton Tunland V7

Пикап Foton Tunland V7 начали продавать на отечественном рынке в новом исполнении под названием Prestige. Теперь россияне могут приобрести китайский «грузовичок» не только с рессорной задней подвеской, но и с пружинной. Кроме того, производители сделали оснащение новинки богаче.

Об этом сообщает официальный дистрибьютор бренда в нашей стране «МБ РУС». Модернизированный Tunland V7 оценивается в 5,55 млн рублей. Если рессорная подвеска призвана обеспечить надежность и устойчивость автомобиля при полной загрузке, то пружинная повысит комфорт в повседневных поездках.

Список оборудования стал богаче за счет появления систем автоматического экстренного торможения, удержания в полосе, распознавания дорожных знаков, а также адаптивного круиз-контроля. Электроусилителю руля достались пресеты Sport, Comfort, Normal. Передний ряд сидений обзавелся вентиляцией, кресло водителя и зеркала заднего вида научились запоминать настройки, добавилась панорамная крыша с люком.

Напомним, габариты «семерки» — 5617x2090x1955 мм, а грузоподъемность составляет 675 кг. При любом раскладе за движение отвечает 159-сильный турбодизель объемом 2,0 л. С ним в тандеме работает 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом. Переключением передач заведует 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Имеется автоматически подключаемый полный привод, дополненный электрическими блокировкамии межколесных дифференциалов.

