Названые самые популярные легковушки в России в апреле 2026 года

Бестселлером отечественного авторынка в апреле стала LADA Granta. В то же время кроссовер новоиспеченного российского бренда Tenet с индексом T7 снова возглавил рейтинг наиболее востребованных SUV, потеснив хорошо известный в нашей стране Haval Jolion.

Чаще всего у нас покупают самую доступную модель АВТОВАЗа

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», «бюджетная» Granta, а также автомобили, построенные на ее основе, разошлись тиражом 12,4 тыс. экземпляров. На следующей строчке расположился среднеразмерный кроссовер Tenet T7, поскольку владельцев нашли 7,6 тыс. штук. Компактный Haval Jolion замкнул первую тройку благодаря показателю в 6,7 тыс. машин. Более того, «китаец» ухитрился сохранить титул самой популярной иномарки в середине весны, а марте имел статус бестселлера в классе кроссоверов и внедорожников.

Следом идет флагманское семейство «Лады» — Vesta, поскольку из дилерских шоу-румов уехало 6,1 тыс. таких легковушек. Строчку ниже занял российский внедорожник Niva Travel за счет 4,6 тыс. пристроенных авто. Кроме того, в топ-10 удалось протиснуться кроссоверу Tenet T4, линейке LADA Lada Iskra, паркетнику Haval M6 и легендарному «проходимцу» Niva Legend. Список замыкает «вседорожник» Geely Monjaro.