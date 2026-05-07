Зарубежные поставки автомобилей в Россию достигли максимума

В середине весны в нашу страну завезли 75,7 тыс. новых и подержанных легковых машин. Согласно структуре импорта, в первом сегменте лидирует китайский бренд Geely, а во втором случае пальма первенства досталось японской марке Toyota.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные АО «ППК», в России продолжают активно привозить иномарки. По сравнению с апрелем прошлого года, количество новых автомобилей из-за границы увеличилось до 34,3 тыс. штук или на 1%. В то же время показатели по «пробежным» моделям дошли до 41,4 тыс. экземпляров, что на 9% превосходит результат аналогичного периода в 2025-м.

По словам заместителя начальника отдела аналитики агентства Дмитрия Ярыгина, с учетом статистики текущего года в апреле на территорию РФ привезли максимальное количество как новых авто, так и «бэушек». Эксперт добавил, что по новинкам Geely удалось опередить конкурентов благодаря среднеразмерному кроссоверу Monjaro. В свою очередь, чемпионом вторичного рынка признана Toyota, однако наиболее востребованной моделью оказался компактвэн Honda Freed.

