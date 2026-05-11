«Пустые» прилавки: одна из неочевидных причин стагнации российского авторынка

Однообразные машины по запредельным ценам отпугивают потенциальных покупателей

Портал «АвтоВзгляд» не одинок со своим мнением о том, что отечественная автомобильная отрасль пребывает в состоянии хаоса. В определенной степени его выводы разделяют и представители экспертного сообщества нашей страны. Не случайно судорожные метания участников авторынка характеризуются ими метким определением «чехарда».

Ефим Розкин

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем блоге так описал нынешнее положение автомобильных дел: «Если посмотреть не то, как автопроизводители ведут ценовую политику в текущем весеннем сезоне, то можно сделать такой вывод: желание поднимать цены есть, возможности для этого минимальны, а единства в общих рядах вообще нет никакого.

Напомню, что в начале года почти все бренды дружно переписали ценники, в среднем на 2-4% вверх. А потом пошла чехарда. На какие-то модели и комплектации цены поднимаются, на какие-то снижаются. Где-то вводятся дополнительные скидки, где-то отменяются".

ЦЕНА ВАЖНА, НО...

Вопрос цены, бесспорно, для российских автовладельцев самый что ни на есть актуальный. Но порадовать их оптимистичным прогнозом, к сожалению, никак не получится. Прайсы производители переписывают хором и регулярно, причем чаще только в одну сторону — угадайте в какую. Мнение наших компетентных антимонопольных органов насчет столь дивного совпадения неизвестно, ибо они загадочно безмолвствуют.

Царь великий,

Молчат они.

Фото avtovzglyad.ru
Как бы то ни было, подорожание машин происходит неотвратимо, непоколебимо и с пугающей регулярностью. А вот спорадические имитационные снижения цен представляют собой всего лишь скидочные и акционные игры для поднятия упавшего покупательского духа, но никак не мало-мальски значимый тренд.

Средневзвешенная цена новых легковушек прочно закрепилась выше 3 миллионов — в апреле она составила 3,36 млн руб. И существует нехилый шанс, что спустя пару лет ей удастся преодолеть планку в 4 ляма. Сложности нынешней внешнеполитической ситуации, как мне кажется, имеют второстепенное значение по сравнению с твердой убежденностью регулирующих и хозяйственных органов в том, что личный транспорт — это именно что роскошь.

По их мнению, во-первых, автомобиль предоставляет финансистам простой способ заткнуть бюджетные дыры, а во-вторых, он является предметом далеко не первой необходимости в хозяйстве, и в-третьих, внимание автомобильной отрасли фокусируется на всем, чем угодно, только не на интересах покупателя.

...ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ТОЖЕ ВАЖНА

Ценовой вопрос — не единственный на российском рынке. Больше того, он как раз более-менее упорядочен, хотя и совсем не так, как нам хотелось бы. Гораздо более серьезно стоит проблема ассортимента. Тот скудный выбор, который предлагается официально, не может устроить часть автовладельцев. Альтернатива между недомашинами отечественной разработки и китайскими автомобилями, похожими друг на друга как однояйцевые близнецы, напоминает вопрос Бельмондо: «Вам чай, чай или чай?»

Фото avtovzglyad.ru
Потенциальных покупателей новых автомобилей на рынке хоть отбавляй. Столь любимый аналитиками «отложенный спрос» действительно высок, он копится уже 4 года. И тем не менее, люди не бегут в автосалоны менять на новьё свои дришпаки, грозящие вот-вот развалиться.

— Прихожане по городам разбежались, сокровища ищут.

— Заметьте — свои сокровища! Свои!

— Мне неизвестно — чьи, а только ищут.

И даже иногда находят. По данным «Автостата» продажи автомобилей глобальных брендов в текущем году выросли в 2,5 раза, хотя официально они не поставляются и приезжают сюда только по параллельному импорту. Совсем не дешевые BMW, к тому же никак не укладывающиеся в рамки 160-сильной планки, вошли в топ-15 наиболее популярных легковушек по итогам апреля. Это не признак снобизма. Это прозрачный намек. Люди могут питаться одной овсяной кашей, но недолго. Им нужно разнообразие.

