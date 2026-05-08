Россияне еще больше полюбили автокредиты

Судя по итогам апреля, отечественный рынок автокредитования продолжил расти. Причем это касается и новых легковушек, и подержанных. В обоих случаях количество займов на покупку машин выросло примерно на 20%. Но, если говорить о денежном выражении, свежие авто слегка обгоняют модели с пробегом.

Они растут по количеству и в деньгах

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в середине весны количественная планка кредитов, выданных на новые автомобили, за год поднялась на 21%. Прибавка в деньгах оказалась еще больше, составив 48%. Последнее эксперты объясняют увеличением ценников на авторынке.

В случае «вторички» картина выглядит иначе, поскольку займы на «бэушки» не субсидируются автопроизводителями. Если весь прошлый год кредитование новых автомобилей росло, то «пробежные» авто, напротив, сильно ушли в минус — практически вдвое. Однако направление начало оживать благодаря снижению ключевой ставки. В апреле 2026-го зафиксирована прибавка на 19% по количеству и на 40% - в деньгах.

Исполнительный директор агентства Сергей Удалов отметил, что в ближайшие месяцы доля кредитных авто на российском рынке останется высокой и продолжит расти.

