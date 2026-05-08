Поставки новых легковушек в Россию подросли на 6%

За четыре месяца 2026 года на территорию нашей страны импортировали 112,3 тыс. новых легковых автомобилей. Если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, поставки увеличились на 6%.

Статистикой в своем канале в национальном мессенджере Max поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, более двух третей иномарок — 68,8% — попадают в Россию прямиком из Китая, речь идет о 77,2 тыс. авто. Еще 19,6%, то есть почти каждая пятая машина, добрались до нас транзитом через Киргизию, что вылилось в 22,1 тыс. экземпляров. Следом с большим отрывом идут Белоруссия и Южная Корея — 3,7% и 2% соответственно.

Из-за границы в РФ чаще других приезжают легковушки с шильдиками китайской компании Geely. На них приходится 20% от общего объема. Затем с приличным отставанием следуют Changan и Toyota — 8,5% и 8%. Далее пристроились GAC и Mazda.

Около 50% иномарок, привезенных в Россию в 2026 году, прибыли по альтернативным схемам поставок. Такие авто лишены Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), необходимого для массовых легальных продаж внутри страны.