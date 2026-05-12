Глава РОАД Подщеколдин назвал сумму дилерской наценки на автомобили

Вопреки расхожему мнению, дилеры в нашей стране не зарабатывают полцены автомобиля при его продаже. В большинстве салонов маржа не так уж и велика, особенно если они предоставляют скидки.

Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на главу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина. По его словам, отечественные автосалоны при реализации легковушек не получают даже 20% от их стоимости. В лучшем случае прибыль достигает 5-6%, почеркнул эксперт.

В прошлом году маржа вообще сходила на нет, когда автомобили стояли на дилерском складе по два месяца. Чтобы получить прибыль, продавцы стремились пристроить свой товар в руки покупателей как можно скорее, предлагая дисконт. В то же время клиент мог торговаться, опуская планку еще ниже.

Кстати, при желании приобрести машину весной действительно имеет смысл поторговаться с дилером, поскольку довольно высоки шансы получить скидку на «прошлогоднее» авто. Еще одним хорошим сезоном для приобретения личного транспорта считается конец года, отмечал г-н Подщеколдин.

