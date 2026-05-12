К концу весны в России изменились цены легковушек более 20 брендов

К началу мая прайс-листы новых легковых автомобилей в нашей стране переписали 22 автопроизводителя. Дисконтов почти не было, как и в марте.

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max сообщает ресурс «Китайские автомобили», опираясь на данные мониторинга официальных ценников. По словам наших коллег, обычно за указанный период российские автосалоны предоставляли скидки на машины, сошедшие с конвейера в прошлом и позапрошлом году. Но количество таких легковушек на отечественном рынке продолжает сокращаться.

Например, дисконт в России решили ввести на линейку кроссоверов китайской марки Changan, а также на седан Arrizo 8 с шильдиком Chery. Из-за прямых скидок в размере 1,375 млн рублей рекордсменами ключе стали гибридные минивэны Voyah Dream.

Тем временем дилерские шоурумы все чаще пополняются машинами, выпущенными в 2026 году. Тренд хорошо прослеживается на примере паркетников Haval. За более свежие авто просят ожидаемо больше, чем за «прошлогодние». Однако случаются и исключения. В частности, они коснулись Jetour X70+ и GAC GS4, получивших прямые скидки.