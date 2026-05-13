В России упал интерес к новым китайским легковушкам

По итогам середины весны 2026 года продажи новых китайских легковых автомобилей в России просели до 47,7 тыс. штук. По сравнению с аналогичными прошлогодним периодом спрос упал на 14%.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование компании «Газпромбанк автолизинг». По словам экспертов, за указанный период доля «поднебесных» автомобильных марок в нашей стране дошла до 41%, хотя прежде речь шла о 55%.

Показатели апреля превосходят значения мартовской реализации на 6 тыс. «чайнакаров», но уступают продажам годичной давности на 8 тыс. легковушек того же происхождения, отметили авторы исследования.

Топовым китайским брендом на отечественном рынке признан Haval, чьи автомобили разошлись тиражом 16,5 тыс. штук. На второй строчке расположился Geely, пристроив 6,8 тыс. машин, а тройку лидеров замкнул Changan с 4,5 тыс. Также в топ-5 попали Jaecoo и Jetour, в их случае владельцев нашли 3,4 и 2,9 тыс. авто.

