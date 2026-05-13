Toyota стала бестселлером среди альтернативных марок в Москве

В 2026 году доля «глобальных» автомобилей, приезжающих в Россию по альтернативным каналам, дошла до 14%. Но в Москве тот же показатель оказался практически вдвое выше, достигнув 27%. Пальма первенства в столице принадлежит Toyota.

Как сообщает в своем канале в национальном мессенджере Max глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, на сегодняшний день каждый четвертый житель Первопрестольной покупает свежую иномарку с шильдиком производителей, официально покинувших РФ. То есть российские и китайские модели оказываются в пролете.

Согласно статистике, с января по апрель в Москве нашли владельцев 2316 легковушек с шильдиком Toyota. Второе место занимает BMW благодаря реализации 1998 экземпляров. Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz за счет 1673 авто.

По словам эксперта, в топ-5 сумели попасть Mazda и Audi, пристроив 1282 и 1172 машины. Вторую пятерку открывает Volkswagen, в его случае удалось продать 1076 штук. Следом идут Skoda, Kia, Land Rover и Lexus.

За первые четыре месяца 2026-го жители столицы купили 50,8 тыс. новых легковушек, на них приходится 13% от общего объема автопродаж в нашей стране, заключил г-н Целиков.