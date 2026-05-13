Поставки пикапов GWM Poer KingKong в Россию приостановили

На отечественный рынок перестали привозить габаритные рамные пикапы GWM Poer KingKong, оснащенные полным приводом. Поставки из Китая прекратились, однако об уходе модели из России речи пока не идет.

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на российский пресс-офис концерна Great Wall Motor. Уточняется, что сейчас GWM Poer KingKong отсутствует на официальном русскоязычном сайте марки. В частности, пикапа больше нет в разделах «Модели» и «Автомобили в наличии».

Тем не менее владельцам «китайца» не придется беспокоиться о послепродажном обслуживании. Как и прежде, его при необходимости проведут по всем правилам в дилерских центрах Haval City. На сегодняшний день компания «Грейт Волл Мотор Рус» продолжает в штатном режиме заниматься сервисным и гарантийным обслуживанием, а также поставками нужных комплектующих.

Напомним, кузов GWM Poer KingKong вытянут на 5641 мм в длину. Моторная гамма представлена бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами объемом 2,0 л. Первые выдают 190 л.с., вторые обеспечивают отдачу 163 л.с. Переключением передач могут заведовать как «механика», так и «автомат».

