Поставки пикапов GWM Poer KingKong в Россию приостановили

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на российский пресс-офис концерна Great Wall Motor. Уточняется, что сейчас GWM Poer KingKong отсутствует на официальном русскоязычном сайте марки. В частности, пикапа больше нет в разделах «Модели» и «Автомобили в наличии».
Тем не менее владельцам «китайца» не придется беспокоиться о послепродажном обслуживании. Как и прежде, его при необходимости проведут по всем правилам в дилерских центрах Haval City. На сегодняшний день компания «Грейт Волл Мотор Рус» продолжает в штатном режиме заниматься сервисным и гарантийным обслуживанием, а также поставками нужных комплектующих.
Напомним, кузов GWM Poer KingKong вытянут на 5641 мм в длину. Моторная гамма представлена бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами объемом 2,0 л. Первые выдают 190 л.с., вторые обеспечивают отдачу 163 л.с. Переключением передач могут заведовать как «механика», так и «автомат».
