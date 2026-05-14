Раскрыты цены и комплектации нового Geely Coolray для России

Скоро на отечественном рынке начнутся продажи нового кроссовера Geely Coolray. Он должен привлечь покупателей броской внешностью, внушительным списком оборудования и достойной динамикой. Важным преимуществом городской модели считается широкий спектр систем безопасности.

В ближайшее время кроссовер привезут к дилерам

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», новинку предложат россинянам только в топовой комплектации «Эксклюзив». Минимальная стоимость SUV без учета спецпрограмм составит 2 889 990 рублей.

Новый Geely Coolray отличается от предшественника бампером с диффузором, широкой радиаторной решеткой, черными 18-дюймовыми колесными дисками и красными тормозными суппортами. Спортивную нотку усиливает увеличенный задний спойлер. В палитру оттенков окраски кузова добавился уникальный колер «Лиловый перламутр» (Unicorn Grey) с контрастной чёрной крышей.

За движение отвечает 147-сильный турбомотор объемом 1,5 л, обеспечивающий крутящий момент 270 Н*м. Передачи переключает 7-скоростной «робот» с парой «мокрых» сцеплений. В смешанном цикле расходуется 6,5 л бензина на сотню километров пробега. Тягой позволяют управлять четыре режима движения. Один из них адаптивный, прочие регулируют настройки от минимума до максимума.

Для отделки салона использовали чёрную экокожу с красными вставками, внутреннее пространство визуально увеличивает панорамная крыша с люком. К нововведениям относятся 8,8-дюймовая цифровая «приборка» и центральный 14,6-дюймовый тачскрин. В перечень оборудования включены зимний пакет и беспроводная зарядка для смартфона. Кресло водителя и багажная дверь снабжены электроприводом.

За безопасность отвечают шесть «эйрбегов», камеры кругового обзора и задние парктроники. Им помогают многочисленные электронные помощники, среди новых числится комплекс ADAS второго уровня. То есть кроссовер способен самостоятельно крутить баранку, попутно контролируя торможение и ускорение.

