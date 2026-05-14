Раскрыты характеристики пикапа BAW 212, который ждут в России

При посредничестве немецкого импортера на европейском рынке появился рамный пикап BAW 212. Тамошним покупателям достанутся дизельные версии с внушительным списком оборудования. С аналогичными характеристиками «грузовичок» должен в обозримом будущем приехать в Россию.

Пока продажи «китайца» стартовали в Европе

Полноприводные пикапы BAW 212 поедут по европейским дорогам благодаря тандему 190-сильного дизельного мотора объемом 2,3 л и 8-ступенчатого «автомата». При съезде с асфальта водитель сможет воспользоваться блокировками блокировки межосевого и межколёсных дифференциалов. В общей сложности для ездовой электроники предусмотрено в районе десяти пресетов, что позволит машине лучше адаптироваться к разным типам дорожного рельефа.

Длина кузова составляет 5469 мм при колесной базе 3488 мм. Дорожный просвет достигает 250 мм, и это отлично подходит для отечественных реалий. Если экстерьер больше напоминает классические внедорожники, то салон оформлен современнее.

Центральное место внутри занимает 12,3-дюймовый тачскрин «мультимедийки». Еще в список оснащения входят двухзонный климат-контроль, восемь динамиков и беспроводная зарядка для гаджетов. Остальное пока остается загадкой.

В пересчет на рубли на европейском рынке пикап BAW 212 оценивается в 3,6 млн. По местным меркам ценник считается относительно доступным.

