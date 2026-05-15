Российский рынок автокредитования вырос почти на 20%

В середине весны 2026 года жители нашей страны получили 108 тыс. автокредитов, которые оцениваются в 162 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом количество займов на покупку легковушек увеличилось на 19,4%. В то же время денежный прирост составил ощутимые 43,1%.

Граждане стали активнее брать кредиты и на новые машины, и на подержанные

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, опираясь на данные, полученные совместно с проектом Frank RG.

По словам эксперта, в апреле ради покупки новой машины россияне оформили 63,5 тыс. кредитов, что говорит о прибавке на 18,6%. По общей сумме дело дошло до 101 млрд рублей, показатели вышли в плюс на 45,1%. На «вторичке» наблюдается похожая картина: 44,4 тыс. автокредитов на 61,6 млрд «целковых», цифры подросли на 20,5% и 40% соответственно.

Г-н Целиков считает увеличение объемов автокредитования опережающим, объясняя сложившуюся ситуацию ростом авторынка в обоих упомянутых сегментах. Также растет и средний размер займа благодаря сокращению первоначального взноса, сроков выдачи автокредитов и подорожанию машин.

