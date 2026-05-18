У российских дилеров уменьшились запасы новых машин

К середине мая 2026 года у российских автодилеров осталось на складах 120 — 140 тыс. новых машин. Однако доля продаж «прошлогодних» легковушек по-прежнему остается весомой, дальнейшего сокращения стоков не ожидается.

Об этом сообщают «Ведомости», опираясь на статистику директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова. На сегодняшний день складские запасы не превышают 400 тыс. автомобилей, их достаточно для трех месяцев бесперебойной работы дилерских шоурумов. Такую планку эксперт считает нормальной, в 2025-м речь шла о 500 тыс. экземпляров.

За первые четыре месяца текущего года автомобили, выпущенные в 2026-м, заняли в общем объеме реализации лишь 36%. Еще 56% сошли с конвейера в 2025-м, год назад с января по апрель на машины прошлых лет выпуска приходилось около 83% продаж.

По мнению участников рынка, одной из причин сохранения затоваривания стал рост местного автопрома: перезапуск простаивающих заводов и появление на свет свежих отечественных брендов. Поскольку такой тренд продолжится, уровень складских запасов может сохраниться. Крупные стоки бьют по маржинальности, снижая возможности для инвестирования и создавая риск старения модельного ряда.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что 64% новых авто, проданных в РФ в 2026-м, пришлось на «прошлогодние» легковушки.