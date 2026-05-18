«Москвич 3» с обновленным салоном поступил в продажу

Об этом в национальном мессенджере Max сообщил паблик «Автопоток». Уточняется, что интерьер «тройки» теперь украшен рулем с четырьмя спицами вместо трех, а сенсорная панель климатической системы сменилась физическими кнопками и парой вращающихся рукояток. Официально о таких доработках не сообщалось. Похоже, что цена от дизайна интерьера не зависит. По крайней мере пока в акутальных прайс-листах отличий найти не удалось.

На сегодняшний день неизвестно, коснулись ли упомянутые новведения старших комплектаций SUV, оборудованных климат-контролем. Позиции «многофункциональное рулевое колесо» и «кондиционер» указаны без комментариев о их оформлении. На сайте отечественного бренда фирменные фотографии салона остались прежними.

Напомним, «Москвич 3» приводит в движение безальтернативная бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 л мощностью 136 л.с. Силовой агрегат обеспечивает две сотни «ньютонов» крутящего момента. В качестве трансмиссии доступны 6-ступенчатая «механика» и вариатор.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что стартовая цена кроссовера «Москвич 3» превысила 2 млн рублей.