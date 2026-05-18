Названы регионы России, где лучше всего продаются автомобили

За первые четыре месяца 2026 года Челябинская и Свердловская области продемонстрировали лучшую динамику автопродаж в России. В то же время Самарская область и Ставропольский край попали в список аусайдеров.

Как сообщает в своем канале в национальном мессенджере Max глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, Москва и Подмосковье аккумулируют 20% автомобильного рынка РФ. Динамика продаж в столичном регионе оказалась на 4 процентных пункта выше общей планки. Речь идет о приросте на 14%, хотя в целом по стране прибавка составила 10%. В свою очередь, Санкт-Петербург подрос на 8%, город на Неве идет слегка ниже рынка. Региональная доля упала до 5,7%.

Наиболее ощутимую динамику продаж показали Челябинская и Свердловская области — плюс 19% и 17% соответственно. Далее идет Пермский край с разрывом в один процент, следом идет проигрывающий на пару процентов Татарстан. Неважно обстоят дела у автодилеров Краснодарского края и в Нижегородской области. Но аутсайдером сезона признана Самарская область, просевшая на 5%. Результаты Ставропольского края сократились на 3%.

Эксперт обратил внимание, что на топ-15 крупнейших регионов РФ приходится более 50% всех новых легковых автомобилей, зарегистрированных в стране. Еще 70 с лишним — это уже меньше половины рынка.